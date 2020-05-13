Житель Маркса украл 20 кг сливочного масла из цеха и попал в колонию

13 Май 2020 2020-05-13T11:31:26+03:00

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В Марксовском районе Саратовской области отправили в колонию 34-летнего местного жителя за кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище.

- После 22 часов 3 июля мужчина вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, чтобы украсть сливочное масло, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона.

Реализуя план, пьяный гражданин проник в цех фасовки творога на улице Советская в Марксе и украл 20 кг сливочного масла стоимостью 6,4 тыс. рублей.

Свою вину злоумышленник признал частично. Суд отправил его на шесть месяцев колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU