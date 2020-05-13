Мошенники оставили жительницу Саратова без 940 тыс. рублей
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 36-летняя жительница поселка Солнечный.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, гражданка разместила в интернете объявление о продаже детской коляски.
Спустя час ей позвонил неизвестный и сказал, что хочет купить товар. Для этого нужно сообщить только номер банковской карты и код из СМС.
Женщина рассказала эти данные и тем самым предоставила злоумышленнику доступ к мобильному банку.
С ее счета списали 940 тыс. рублей.
Полиция возбудила уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU