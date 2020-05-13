Ночью в Аркадаке сгорел «КамАЗ»
Его тушили шесть человек
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Сегодня ночью, 13 мая, в Аркадаке Саратовской области сгорел «КамАЗ».
- Сигнал о возгорании на улице Балашовская поступил в 04:45. На место выехали две единицы техники и шесть человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Площадь пожара составила 5 кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU