Ночью в Аркадаке сгорел «КамАЗ»

13 Май 2020 2020-05-13T10:55:58+03:00

Его тушили шесть человек

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Сегодня ночью, 13 мая, в Аркадаке Саратовской области сгорел «КамАЗ».

- Сигнал о возгорании на улице Балашовская поступил в 04:45. На место выехали две единицы техники и шесть человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 5 кв. м.

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ИСТОЧНИК KP.RU