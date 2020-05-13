Водитель ВАЗа скончался в больнице после столкновения с грузовиком под Саратовом

13 Май 2020 2020-05-13T11:09:49+03:00

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Сегодня, 13 мая, стало известно о смерти 47-летнего водителя ВАЗ-2110 в больнице после столкновения с ГАЗ 3302.

Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».

Напомним, авария произошла вчера, 12 мая, на трассе у поворота на село Синенькие в Саратовском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU