Водитель ВАЗа скончался в больнице после столкновения с грузовиком под Саратовом
Авария произошла вчера
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Сегодня, 13 мая, стало известно о смерти 47-летнего водителя ВАЗ-2110 в больнице после столкновения с ГАЗ 3302.
Об этом сообщает портал «ЧП Саратов».
Напомним, авария произошла вчера, 12 мая, на трассе у поворота на село Синенькие в Саратовском районе.
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ИСТОЧНИК KP.RU