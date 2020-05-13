Без воды остались четыре улицы в Саратове
Водоснабжение обещают вернуть до 20:00
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Сегодня, 13 мая, без воды ориентировочно до 20:00 остались четыре улицы в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с работами на водопроводе.
Речь идет о Станционной улице, 1-м и 2-м Станционном проезде (нечетной стороне), Дегтярной, 28.
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ИСТОЧНИК KP.RU