Без воды остались четыре улицы в Саратове

13 Май 2020 2020-05-13T11:06:26+03:00

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Сегодня, 13 мая, без воды ориентировочно до 20:00 остались четыре улицы в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», это связано с работами на водопроводе.

Речь идет о Станционной улице, 1-м и 2-м Станционном проезде (нечетной стороне), Дегтярной, 28.

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ИСТОЧНИК KP.RU