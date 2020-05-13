Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 13 мая 2020: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Сегодня, 13 мая, федеральный штаб подтвердил данные областного о 85 заболевших коронавирусом.
Всего в Саратовской области зафиксировано 1 317 заражений.
За сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах, зафиксировано 96 летальных исходов. Выздоровел 4 491 человек.
Всего в РФ зафиксировано 242 271 случай новой инфекции в 85 регионах, скончались 2 212 человек, выздоровели — 48 003.
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ИСТОЧНИК KP.RU