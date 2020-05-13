Восемь парней из Заводского района жгли чужие авто и обворовывали автоматы с игрушками

13 Май 2020 2020-05-13T11:01:34+03:00

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В Заводском районе Саратова будут судить группу из восьми юношей в возрасте от 16 до 20 лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в разной степени в кражах, грабежах, угонах, поджогах, похищении паспорта. Причем в большинстве из преступлений участвовал 17-летний парень.

По версии следствия, в течение 2019 года парни в разных составах трижды похищали деньги из автоматов с игрушками. Они угнали семь машин (одну из которых сожгли). Кроме этого один из юношей 27 июля пытался слить бензин из припаркованного на 7-м Динамовском проезде автомобиля ГАЗ. При этом он светил в бензобак зажигалкой. В итоге сгорела не только эта машина, но и стоявшие рядом ВАЗ, Renault Sandero и Volkswagen Touareg. Сумма ущерба составила почти 800 тыс. рублей.

Помимо этого злоумышленники ночью 4 ноября избили прохожего на улице Минская в Энгельсе, отняв 3,6 тыс. рублей и зарядное устройство, а также похитили его паспорт.

Из частного дома в Энгельсе они украли два велосипеда, а у посетителя кафе на Мичурина в Саратове похитили телефон.

Лишь четверо из них признали вину и раскаялись.

Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU