В Волгоградской области в смертельное ДТП попал саратовец

13 Май 2020 2020-05-13T10:38:01+03:00

Мужчина опрокинулся в кювет на Daewoo Matiz

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В Волгоградской области 60-летний саратовец попал в смертельное ДТП.

- В 20:48 60-летний мужчина за рулем Daewoo Matiz на 15-м км автодороги Савинка — Палласовка — Кумысолечебница в сторону Палласовки опрокинулся в кювет, — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Саратовца госпитализировали, но в больнице он скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU