В Волгоградской области в смертельное ДТП попал саратовец
Мужчина опрокинулся в кювет на Daewoo Matiz
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В Волгоградской области 60-летний саратовец попал в смертельное ДТП.
- В 20:48 60-летний мужчина за рулем Daewoo Matiz на 15-м км автодороги Савинка — Палласовка — Кумысолечебница в сторону Палласовки опрокинулся в кювет, — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.
Саратовца госпитализировали, но в больнице он скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU