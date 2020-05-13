2020-05-13T10:38:01+03:00
Происшествия

В Волгоградской области в смертельное ДТП попал саратовец

Мужчина опрокинулся в кювет на Daewoo Matiz
Ольга Симонова
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В Волгоградской области 60-летний саратовец попал в смертельное ДТП.

- В 20:48 60-летний мужчина за рулем Daewoo Matiz на 15-м км автодороги Савинка — Палласовка — Кумысолечебница в сторону Палласовки опрокинулся в кювет, — сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.

Саратовца госпитализировали, но в больнице он скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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