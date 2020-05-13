В Самойловском районе зафиксирована резкая вспышка коронавируса
Сегодня, 13 мая, зафиксирована резкая вспышка коронавируса в Самойловском районе Саратовской области в связи с тотальным тестированием контактных лиц, в том числе медиков в районной больнице.
По данным оперативного штаба, прирост за сутки составил 85 пациентов, всего в регионе зафиксировано 1 317 случаев коронавируса.
Больше всего зараженных в Саратове — 13, Краснокутском районе — 10, Балаковском районе — 8.
Среди заболевших 42 контактных лица, пятеро прибывших с других территорий с признаками ОРВИ, 38 с неустановленным источником заражения, а также 40 человек с пневмонией, столько же с бессимптомным лечением, пять с признаками ОРВИ.
Выздоровели с начала эпидемии 277 человек, за сутки — 33.
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ИСТОЧНИК KP.RU