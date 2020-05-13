В Саратовской области директор МУПа и депутат пошли на подлог ради чужой зарплаты

13 Май 2020 2020-05-13T10:24:26+03:00

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В Саратовской области будут судить бывшего руководителя муниципального учреждения и местного депутата.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, первую обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, а вторую — в подлоге.

Преступления совершались в одном из районов области в период с осени 2017 по февраль 2019 года. Следствие считает, что руководитель МУПа предложила депутату, которая также возглавляла учреждение культуры, трудоустроить к ней свою знакомую. Причем сделать это фиктивно, то есть женщина не будет исполнять своих обязанностей, а ее зарплату они поделят.

Директор учреждения культуры изготовила поддельные документы и ежемесячно вносила недостоверные сведения в табели учета рабочего времени. Полученные в кассе средства обвиняемые делили между собой.

Однако в какой-то момент руководитель МУПа сочла, что денег мало, и подделала от имени директора учреждения культуры несколько приказов о выплате премий фиктивной сотруднице. Причем она не поставила в известность сообщницу и деньги присвоила.

В общей сложности сумма похищенного составила 883 тыс. рублей. Этот ущерб причинен бюджету МО.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ, полиции и прокуратуры. Обе женщины признали вину и раскаялись.

Дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU