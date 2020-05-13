Доктор сельхознаук о вырубке деревьев в Саратове: никто не пытается даже сохранить насаждения

13 Май 2020 2020-05-13T10:18:32+03:00

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Вчера, 12 мая, в Саратове состоялся рейд по ремонту тротуаров во главе с главой города Михаилом Исаевым.

Напомним, ранее именно из-за этих работ в городе начали вырубать деревья. Саратовцы обращались в администрацию с просьбой оставить зеленые насаждения, а некоторым даже пришлось бороться за деревья, как жителям «Улешей». Ведь рабочие не смогли показать им даже разрешения на опил.

В администрации пояснили ситуацию с опилом деревьев. Убирают только старые и ветхие насаждения, а взамен них должны появиться новые. Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко говорил, что вырубают деревья, которые мешают пешеходам и транспорту или вовсе могут упасть, причинить вред чужому здоровью и имуществу.

- Мое мнение об этом рейде неоднозначно. Насколько поняла, проектов на данные участки нет, работы выполняются по месту. Никто не рассматривает возможность сохранить деревья, их часто убирают до приезда мэра. Создается впечатление, будто зеленых насаждений там и не было, — рассказала «КП-Саратов» член Общественной палаты города, доктор сельскохозяйственных наук Ольга Сокольская.

Она отметила, что проектов на ремонт тротуаров нет, ведь иначе на улице Вольская не посадили бы катальпу с нарушением нормативов. При ремонте устранять их не захотели.

По ее заключению, расстояние между этими видами деревьев должно быть 7–10 метров и следует пересадить катальпы на более удобную для них территорию, а расстояние между приствольными квадратами увеличить до 5 метров.

Общественница удивлена тем, что вырубают даже молодые деревья, которые можно было пересадить, наспех замазывают спилы и даже пни. Такие работы уже нарушили экологическую систему в городе. Причем ранее в аккаунте администрации города публиковались фотографии с места работ, где были показаны именно старые деревья.

Ольга Сокольская подчеркнула, что вязы в районе СОШ №17 важны — их корни удерживают оползни. Если убрать эти деревья, а также тополя, следующей весной во время схода воды оползень может разрушить жилые дома и школу.

На их месте нужно высаживать взрослые, 20–30-летние насаждения, которые могут укрепить почву.

- Так как проекта наспех запланированного сквера нет, могу предложить по периметру высадить пирамидальные тополя, создать группы из видов ив, можжевельников, спиреи, сирени. Создать его можно, было бы желание у руководителей, — уточнила общественница.

Она напомнила, что высаженные в прошлом году клены на проспекте Кирова прижились только на 30% и имеют «куцый и неприглядный вид». Остальные деревья погибли. По мнению Ольги Сокольской, такими же методами собираются «уничтожать площадь Кирова».

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ИСТОЧНИК KP.RU