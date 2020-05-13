2020-05-13T10:18:32+03:00
Общество

Доктор сельхознаук о вырубке деревьев в Саратове: никто не пытается даже сохранить насаждения

Непонимание вызывает вырубка молодых деревьев и тех, которые сдерживают оползни
Дарья Вострикова
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Вчера, 12 мая, в Саратове состоялся рейд по ремонту тротуаров во главе с главой города Михаилом Исаевым.

Напомним, ранее именно из-за этих работ в городе начали вырубать деревья. Саратовцы обращались в администрацию с просьбой оставить зеленые насаждения, а некоторым даже пришлось бороться за деревья, как жителям «Улешей». Ведь рабочие не смогли показать им даже разрешения на опил.

В администрации пояснили ситуацию с опилом деревьев. Убирают только старые и ветхие насаждения, а взамен них должны появиться новые. Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко говорил, что вырубают деревья, которые мешают пешеходам и транспорту или вовсе могут упасть, причинить вред чужому здоровью и имуществу.

- Мое мнение об этом рейде неоднозначно. Насколько поняла, проектов на данные участки нет, работы выполняются по месту. Никто не рассматривает возможность сохранить деревья, их часто убирают до приезда мэра. Создается впечатление, будто зеленых насаждений там и не было, — рассказала «КП-Саратов» член Общественной палаты города, доктор сельскохозяйственных наук Ольга Сокольская.

Она отметила, что проектов на ремонт тротуаров нет, ведь иначе на улице Вольская не посадили бы катальпу с нарушением нормативов. При ремонте устранять их не захотели.

По ее заключению, расстояние между этими видами деревьев должно быть 7–10 метров и следует пересадить катальпы на более удобную для них территорию, а расстояние между приствольными квадратами увеличить до 5 метров.

Общественница удивлена тем, что вырубают даже молодые деревья, которые можно было пересадить, наспех замазывают спилы и даже пни. Такие работы уже нарушили экологическую систему в городе. Причем ранее в аккаунте администрации города публиковались фотографии с места работ, где были показаны именно старые деревья.

Ольга Сокольская подчеркнула, что вязы в районе СОШ №17 важны — их корни удерживают оползни. Если убрать эти деревья, а также тополя, следующей весной во время схода воды оползень может разрушить жилые дома и школу.

На их месте нужно высаживать взрослые, 20–30-летние насаждения, которые могут укрепить почву.

- Так как проекта наспех запланированного сквера нет, могу предложить по периметру высадить пирамидальные тополя, создать группы из видов ив, можжевельников, спиреи, сирени. Создать его можно, было бы желание у руководителей, — уточнила общественница.

Она напомнила, что высаженные в прошлом году клены на проспекте Кирова прижились только на 30% и имеют «куцый и неприглядный вид». Остальные деревья погибли. По мнению Ольги Сокольской, такими же методами собираются «уничтожать площадь Кирова».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего полицейского из Саратова подозревают в мошенничестве на 300 тыс. рублей
Прокуратура внесла представление Михаилу Исаеву о незаконном сносе деревьев в Саратове
В Саратове два дня будет идти рейд «Ремень безопасности»
Мать убитого полицейскими Романа Малышева в Вольске подаст иск к МВД
Житель Маркса украл 20 кг сливочного масла из цеха и попал в колонию
Мошенники оставили жительницу Саратова без 940 тыс. рублей
Восемь парней из Заводского района жгли чужие авто и обворовывали автоматы с игрушками
Ночью в Аркадаке сгорел «КамАЗ»
Водитель ВАЗа скончался в больнице после столкновения с грузовиком под Саратовом
Без воды остались четыре улицы в Саратове
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 13 мая 2020: федеральный штаб подтвердил данные по региону
В Волгоградской области в смертельное ДТП попал саратовец
В Самойловском районе зафиксирована резкая вспышка коронавируса
В Саратовской области директор МУПа и депутат пошли на подлог ради чужой зарплаты
Доктор сельхознаук о вырубке деревьев в Саратове: никто не пытается даже сохранить насаждения
На Елшанской мусороперегрузочной станции найдены документы на автомобиль
Депутаты облдумы приняли решение о перечислении 462,2 млн рублей на строительство больницы для зараженных коронавирусом
Количество заразившихся коронавирусом в Саратовской области на 13 мая: еще 85 случаев
В Саратове подпольное казино было закрыто во время игры
В Саратовской области разыскивают 28-летнего Алексея Неугодова
Вторая волна выдачи пропусков в Саратове: мэрия заявляет об отсутствии очередей
В Ершове мужчина побоялся отпускать пьяную женщину за алкоголем и забил ее до смерти
Правительство разрешило саратовцам заниматься спортом и гулять вдвоем
В Алгае женщина украла телефон в очереди к врачу
Самоизоляция в Саратове: число дежурных групп в детсадах выросло до 42
В Саратовской области отстранили чиновницу после слов в соцсетях о «скулящих рожающих»
В Саратове на авторазвязках высадят можжевельники и сосны
В Саратовской области составили почти 4 тыс. протоколов на нарушителей самоизоляции и карантина