В Саратове подпольное казино было закрыто во время игры
В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело об организации азартных игр.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подпольное казино было открыто группой лиц.
Следствие считает, что злоумышленники организовали казино в частном доме на улице Зеленая. Оно действовало с декабря 2019 по 6 мая 2020 года.
Преступную деятельность пресекли следователи СКР, Росгвардия и полиция во время очередной игры. Были изъяты восемь игровых автоматов.
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ИСТОЧНИК KP.RU