В Саратове подпольное казино было закрыто во время игры

13 Май 2020 2020-05-13T09:49:48+03:00

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В Кировском районе Саратова возбуждено уголовное дело об организации азартных игр.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подпольное казино было открыто группой лиц.

Следствие считает, что злоумышленники организовали казино в частном доме на улице Зеленая. Оно действовало с декабря 2019 по 6 мая 2020 года.

Преступную деятельность пресекли следователи СКР, Росгвардия и полиция во время очередной игры. Были изъяты восемь игровых автоматов.

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ИСТОЧНИК KP.RU