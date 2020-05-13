В Саратовской области разыскивают 28-летнего Алексея Неугодова
В Саратовской области разыскивают 28-летнего Алексея Неугодова, который пропал в городе Старая Купавна в Московской области.
О нем ничего не известно с 29 марта. Мужчина нуждается в помощи медиков.
Приметы пропавшего: рост 182 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза.
Предполагается, что он был одет в черную куртку и серую вязаную шапку.
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ИСТОЧНИК KP.RU