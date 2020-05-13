Вторая волна выдачи пропусков в Саратове: мэрия заявляет об отсутствии очередей
В Саратовской области начинают работу промышленные предприятия, а это значит, что трудящимся нужно получать пропуска. Документы будут выдавать до 19 мая.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, граждане их получают спокойно, без очередей. Утверждено свыше 190 тыс. пропусков, больше всего в администрации Ленинского района.
На 12 мая в администрацию Саратова и районов города обратились более 18 тыс. организаций.
Напомним, во время первой волны получения пропусков, которая была в начале апреля, местным жителям пришлось по несколько часов стоять в километровых очередях. После этого с критикой действий чиновников во время распространения коронавируса выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
После этого вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин заявлял о необходимости изменения получения схемы документов, чтобы таких ситуаций не возникало. Ввод пропускной системы был отложен.
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ИСТОЧНИК KP.RU