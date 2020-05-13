Вторая волна выдачи пропусков в Саратове: мэрия заявляет об отсутствии очередей

13 Май 2020 2020-05-13T09:25:23+03:00

В первый раз местным жителям пришлось стоять в километровых очередях

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области начинают работу промышленные предприятия, а это значит, что трудящимся нужно получать пропуска. Документы будут выдавать до 19 мая.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, граждане их получают спокойно, без очередей. Утверждено свыше 190 тыс. пропусков, больше всего в администрации Ленинского района.

На 12 мая в администрацию Саратова и районов города обратились более 18 тыс. организаций.

Напомним, во время первой волны получения пропусков, которая была в начале апреля, местным жителям пришлось по несколько часов стоять в километровых очередях. После этого с критикой действий чиновников во время распространения коронавируса выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

После этого вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин заявлял о необходимости изменения получения схемы документов, чтобы таких ситуаций не возникало. Ввод пропускной системы был отложен.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU