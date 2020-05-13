2020-05-13T09:13:23+03:00
Происшествия

В Ершове мужчина побоялся отпускать пьяную женщину за алкоголем и забил ее до смерти

Дело направлено в суд
Екатерина Семенова
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В Ершове Саратовской области будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 49-летний мужчина.

Следствие считает, что мужчина с 31-летней женщиной проживали в частном доме в Ершове и вели разгульный образ жизни. 7 декабря прошлого года женщина решила снова пойти за алкоголем, но мужчина не отпустил ее. Он отметил, что она уже пьяна, а на улице поздно.

Сожительница не обратила внимания на его слова и направилась к выходу. За это она получила несколько ударов в спину. Немного позже она снова попыталась выйти, но сожитель догнал ее на веранде и ударил кулаком по спине.

Сцена повторилась на следующую ночь.

За помощью женщина не обратилась и 10 декабря умерла. Об этом мужчина сообщил ее родственникам. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма спины с повреждением печени и кровоизлиянием в диафрагму.

Уголовное дело направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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