Правительство разрешило саратовцам заниматься спортом и гулять вдвоем
Правительство Саратовской области разрешило жителям гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.
Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова вчера, 12 мая, на заседании координационного совета по противодействию распространения коронавируса объявила о готовящейся отмене ограничений. В тот же день постановление было опубликовано.
Постановление правительства Саратовской области
Теперь саратовцам можно заниматься спортом на воздухе при условии расстояния между людьми не менее 5 метров.
Гулять на улице тоже можно, главное, чтобы вместе было не более двух человек. Нельзя посещать места массового пребывания людей, в том числе детские площадки.
Несмотря на снятие ограничений, масочный режим все равно надо соблюдать.
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ИСТОЧНИК KP.RU