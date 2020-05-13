Правительство разрешило саратовцам заниматься спортом и гулять вдвоем

13 Май 2020 2020-05-13T08:48:35+03:00

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Правительство Саратовской области разрешило жителям гулять и заниматься спортом на свежем воздухе.

Глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова вчера, 12 мая, на заседании координационного совета по противодействию распространения коронавируса объявила о готовящейся отмене ограничений. В тот же день постановление было опубликовано.

Постановление правительства Саратовской области

Теперь саратовцам можно заниматься спортом на воздухе при условии расстояния между людьми не менее 5 метров.

Гулять на улице тоже можно, главное, чтобы вместе было не более двух человек. Нельзя посещать места массового пребывания людей, в том числе детские площадки.

Несмотря на снятие ограничений, масочный режим все равно надо соблюдать.

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ИСТОЧНИК KP.RU