В Алгае женщина украла телефон в очереди к врачу

13 Май 2020 2020-05-13T08:47:56+03:00

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Суд признал 38-летнюю жительницу Алгая виновной в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 6 февраля 2020 года женщина стояла в очереди к врачу и увидела на стуле черную куртку.

Она убедилась, что ее никто не видит, после чего залезла в карман и вытащила телефон марки Honor 9. Аппарат принадлежал женщине.

Злоумышленнице дали год условного срока.

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ИСТОЧНИК KP.RU