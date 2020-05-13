В Алгае женщина украла телефон в очереди к врачу
Суд признал 38-летнюю жительницу Алгая виновной в краже.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 6 февраля 2020 года женщина стояла в очереди к врачу и увидела на стуле черную куртку.
Она убедилась, что ее никто не видит, после чего залезла в карман и вытащила телефон марки Honor 9. Аппарат принадлежал женщине.
Злоумышленнице дали год условного срока.
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ИСТОЧНИК KP.RU