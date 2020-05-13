2020-05-13T08:41:23+03:00
Общество

Самоизоляция в Саратове: число дежурных групп в детсадах выросло до 42

Родители привели 363 ребенка
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 мая, во время режима самоизоляции в 27 детсадах Саратова работают 42 дежурных группы.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.

Сначала малышам измерили температуру и только потом приняли в учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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