Самоизоляция в Саратове: число дежурных групп в детсадах выросло до 42
Родители привели 363 ребенка
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Сегодня, 13 мая, во время режима самоизоляции в 27 детсадах Саратова работают 42 дежурных группы.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в мэрии.
Сначала малышам измерили температуру и только потом приняли в учреждения.
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ИСТОЧНИК KP.RU