В Саратове на авторазвязках высадят можжевельники и сосны
В Саратове с 24 мая начинают благоустраивать зеленые зоны на кольце у стадиона «Волга» и у стройрынка на Усть-Курдюмском шоссе.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в первом месте будут высажены можжевельники, барбарисы, горные сосны, туи, кустарники спиреи — 911 саженцев.
Чуть меньше, 363, появятся у рынка. Там будет только можжевельник и кусты спиреи.
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ИСТОЧНИК KP.RU