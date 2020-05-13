В Саратове на авторазвязках высадят можжевельники и сосны

13 Май 2020 2020-05-13T08:26:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове с 24 мая начинают благоустраивать зеленые зоны на кольце у стадиона «Волга» и у стройрынка на Усть-Курдюмском шоссе.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в первом месте будут высажены можжевельники, барбарисы, горные сосны, туи, кустарники спиреи — 911 саженцев.

Чуть меньше, 363, появятся у рынка. Там будет только можжевельник и кусты спиреи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU