В Саратовской области составили почти 4 тыс. протоколов на нарушителей самоизоляции и карантина
С начала действия ограничительных мер в Саратовской области на нарушителей самоизоляции составили почти 4 тыс. протоколов, 1,7 тыс. из них за майские праздники.
В канале «СтопКоронавирус_Саратовская область» рассказали, что сначала правоохранители выясняли, где живет гражданин, а потом привлекали к административной ответственности при выявлении нарушений карантина.
Чаще всего встречались граждане, которые отсутствовали по месту фактического пребывания или находились в общественном месте.
Если вы покинули больницу или нарушили режим карантина, за этим может последовать штраф в размере до 40 тыс. рублей. При заражении других людей наказание возрастает до лишения свободы на срок до года, а если заболевший умер — до пяти лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU