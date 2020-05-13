В Саратовской области составили почти 4 тыс. протоколов на нарушителей самоизоляции и карантина

13 Май 2020 2020-05-13T08:52:23+03:00

Половина из них — за майские праздники

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С начала действия ограничительных мер в Саратовской области на нарушителей самоизоляции составили почти 4 тыс. протоколов, 1,7 тыс. из них за майские праздники.

В канале «СтопКоронавирус_Саратовская область» рассказали, что сначала правоохранители выясняли, где живет гражданин, а потом привлекали к административной ответственности при выявлении нарушений карантина.

Чаще всего встречались граждане, которые отсутствовали по месту фактического пребывания или находились в общественном месте.

Если вы покинули больницу или нарушили режим карантина, за этим может последовать штраф в размере до 40 тыс. рублей. При заражении других людей наказание возрастает до лишения свободы на срок до года, а если заболевший умер — до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU