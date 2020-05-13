Мужчина пострадал в столкновении ГАЗ и ВАЗ под Саратовом

13 Май 2020 2020-05-13T08:20:40+03:00

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Вчера, 12 мая, в 13:25 на 359-м км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, Саратовского района 27-летний водитель ГАЗ-3302 устроил ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным, он выехал на полосу для встречного движения и влетел в ВАЗ-21103 под управлением 48-летнего гражданина.

Водителю большегруза врачи оказали помощь и отпустили, как и 39-летнего пассажира.

Мужчину, который был за рулем легковушки, госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU