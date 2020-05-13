В Саратове юноша угнал фиолетовый ВАЗ
Полиция Заводского района раскрыла угон ВАЗ-21122 у 56-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, с 18:00 9 мая до 10:30 10 мая кто-то уехал на его машине фиолетового цвета.
Транспорт обнаружился на Заречной улице, его вернули владельцу.
Предполагаемого злоумышленника задержали, им оказался 18-летний парень, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU