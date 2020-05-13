Под Саратовом мужчина обокрал дом односельчанки

13 Май 2020 2020-05-13T07:39:10+03:00

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В Ершовском районе Саратовской области полиция раскрыла кражу на 72 тыс. рублей.

- Заявление 49-летней жительницы села Антоновка поступило ночью 12 мая. Она рассказала, что с 17:30 11 мая до 00:30 12-го кто-то отжал пластиковое окно в доме и украл золото, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Злоумышленник забрал с собой золотой браслет, две пары золотых сережек, обручальное кольцо с бриллиантом, золотой кулон знак зодиака. Сумма ущерба составила 72 тыс. рублей.

Полиция задержала подозреваемого — 44-летнего односельчанина потерпевшей, он во всем признался. У него забрали похищенные драгоценности.

Мужчина ранее был судим за кражу. В отношении него снова возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU