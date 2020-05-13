Обманутым дольщикам в Саратове перечислят 268 млн рублей
Правительство Саратовской области перечислит в местный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства 268 млн рублей.
В соответствии с заключенным соглашением между министерством ЖКХ и Фондом, появится возможность за счет федеральных и региональных средств решить вопрос с завершением строительства либо предоставлением компенсации по четырем долгостроям. При этом будут восстановлены права еще 300 дольщиков.
- Мы ожидаем, что уже в этом году в рамках соглашений будут приняты решения по 12 объектам. Таким образом, будут восстановлены права еще порядка 1 тыс. дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, — рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.
ИСТОЧНИК KP.RU