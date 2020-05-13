Обманутым дольщикам в Саратове перечислят 268 млн рублей

13 Май 2020 2020-05-13T07:23:02+03:00

Эти суммы предназначены более чем 300 дольщикам из четырех долгостроев

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Правительство Саратовской области перечислит в местный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства 268 млн рублей.

В соответствии с заключенным соглашением между министерством ЖКХ и Фондом, появится возможность за счет федеральных и региональных средств решить вопрос с завершением строительства либо предоставлением компенсации по четырем долгостроям. При этом будут восстановлены права еще 300 дольщиков.

- Мы ожидаем, что уже в этом году в рамках соглашений будут приняты решения по 12 объектам. Таким образом, будут восстановлены права еще порядка 1 тыс. дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, — рассказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.

ИСТОЧНИК KP.RU