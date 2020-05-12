В Энгельсе уволили чиновницу после негативных комментариев о «рожающих»

12 Май 2020 2020-05-12T21:12:05+03:00

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В Энгельсе Саратовской области уволена чиновница, которую обвинили в хамском отношении к жителям.

Об этом в своем канале «Пара слов» написал депутат Государственной думы Николай Панков.

Он отметил, что и. о. главы района Алексей Стрельников быстро среагировал.

- Это говорит о том, что он сосредоточится на работе в интересах жителей Энгельсского района, защите их благополучия. Внимательно относиться к проблемам людей и слышать их мнение для главы района очень важно. И с подчиненных требовать не только ответственного, но и человечного отношения к работе, — уверен Панков.

Напомним, Лидию Прозорову, сотрудницу Центра молодежных инициатив, обвинили в хамском отношении к жителям после того, как она высказала в соцсети негативные высказывания по отношению к семьям с детьми.

- Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали, — написала Лидия Прозорова, чем вызвала шквал гневных комментариев.

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ИСТОЧНИК KP.RU