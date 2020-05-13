У саратовского театра «Теремок» сменили крышу
Реконструкция театра теремок в Саратове идет в соответствии с графиком и завершится в декабре. В этом застройщик заверил министра культуры Татьяну Гаранину, которая приехала с проверкой.
Театр находится на капитальном ремонте в рамках приоритетного нацпроекта «Культура».
Выполнены подготовительные работы по стяжке пола в зрительном зале и фойе театра, ведутся работы по прокладке вентиляции и новых электрических сетей.
Завершаются работы по укреплению фундамента, инъектированию и цементации скважин под зданием.
Теперь рабочие приступили к демонтажу витражей и монтажу новых пластиковых окон, выполнено больше половины работ по штукатурке фасада. Завершился демонтаж покрытия крыши, и в ближайшие дни рабочие приступят к укладке новой крыши.
ИСТОЧНИК KP.RU