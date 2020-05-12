Школьница из Саратова стала победительницей телепроекта «Умники и умницы»

12 Май 2020 2020-05-12T19:47:57+03:00

Наталья Фоменко из ФТЛ гарантировала себе поступление в МГИМО вне конкурса

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Ученица «Физико-технического лицея №1» Наталья Фоменко стала победителем Всероссийского финала телевизионного проекта «Умники и умницы», который состоялся в Москве.

С победой ее поздравил глава Саратова Михаил Исаев, который сообщил об этом на своей странице в Instagram.

Победой саратовская школьница гарантировала себе поступление в МГИМО вне конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU