Школьница из Саратова стала победительницей телепроекта «Умники и умницы»
Наталья Фоменко из ФТЛ гарантировала себе поступление в МГИМО вне конкурса
Наталья Фоменко на записи программы
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Ученица «Физико-технического лицея №1» Наталья Фоменко стала победителем Всероссийского финала телевизионного проекта «Умники и умницы», который состоялся в Москве.
С победой ее поздравил глава Саратова Михаил Исаев, который сообщил об этом на своей странице в Instagram.
Победой саратовская школьница гарантировала себе поступление в МГИМО вне конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU