Синоптики обещают саратовцам дождь в среду

13 Май 2020 2020-05-12T17:27:06+03:00

На улице будет ветрено

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 13 мая, в Саратове ожидается облачная погода, утром пройдет кратковременный дождь.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, днем его порывы достигнут 15-18 м/с.

Столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU