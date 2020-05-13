2020-05-12T17:27:06+03:00
Общество

Синоптики обещают саратовцам дождь в среду

На улице будет ветрено
Дарья Вострикова
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Сегодня, 13 мая, в Саратове ожидается облачная погода, утром пройдет кратковременный дождь.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м/с, днем его порывы достигнут 15-18 м/с.

Столбик термометра поднимется до +16…+18 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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