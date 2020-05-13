Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 13 мая 2020 года: 1 232 случая

13 Май 2020 2020-05-12T17:33:38+03:00

Больше всего зараженных из Саратова

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На утро 12 мая в Саратовской области зарегистрировано 1 232 случая коронавируса, прирост за сутки составил 64.

Больше всего заболевших в Саратове — 14 человек. Также заразились десять жителей Энгельсского района, восемь из Краснокутского, шесть из Татищевского, пять из Балашовского, по четыре человека из Балаковского и Марксовского районов, по три из Аткарского и Красноармейского. Двое пациентов из Ершовского района, по одному из Озинского, Перелюбского, Пугачевского, Саратовского, Советского районов.

Среди заболевших 20 человек старше 60 лет, 15 в возрасте от 50 до 59 лет, 11 — от 30 до 39 лет, 10 — от 40 до 49 лет, пятерым от 20 до 29 лет, трем не исполнилось и 14 лет.

С начала эпидемии выздоровели 244 пациента, за сутки — пятеро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/778615" frameborder="0"></iframe> Коронавирус в Саратовской области 12 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU