Владелица магазина в Балакове не нанесла разметку на пол и получила штраф
Балаковский районный суд в пятницу, 8 мая, привлек к ответственности 39 граждан и одного ИП, которые нарушили режим самоизоляции.
- Штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей выписали 31 лицу, девяти — вынесены предупреждения, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.
Также был составлен протокол в отношении ИП Подвигалкиной А. А. В 10:30 4 мая она в магазине «Пуд» на улице Факел Социализма нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности, так как не нанесла специальную разметку для социальной дистанции граждан.
За это предпринимательнице выписали штраф в размере 30 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU