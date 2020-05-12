Владелица магазина в Балакове не нанесла разметку на пол и получила штраф

12 Май 2020 2020-05-12T17:01:15+03:00

В пятницу суд привлек к административной ответственности 39 граждан

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Балаковский районный суд в пятницу, 8 мая, привлек к ответственности 39 граждан и одного ИП, которые нарушили режим самоизоляции.

- Штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей выписали 31 лицу, девяти — вынесены предупреждения, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда.

Также был составлен протокол в отношении ИП Подвигалкиной А. А. В 10:30 4 мая она в магазине «Пуд» на улице Факел Социализма нарушила правила поведения при введении режима повышенной готовности, так как не нанесла специальную разметку для социальной дистанции граждан.

За это предпринимательнице выписали штраф в размере 30 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU