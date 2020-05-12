Иван Дзюбан возглавил фракцию «ЕР» в Саратовской областной думе

12 Май 2020 2020-05-12T17:19:13+03:00

Он был избран большинством голосов

Изменить размер текста: A A

В Саратовской областной думе сменился руководитель фракции «Единая Россия».

Как сообщили «КП-Саратов» во фракции, им стал Иван Дзюбан.

Соответствующее решение принято 12 мая на заседании фракции. За Ивана Дзюбана было отдано большинство голосов однопартийцев.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU