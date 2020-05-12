Иван Дзюбан возглавил фракцию «ЕР» в Саратовской областной думе
Он был избран большинством голосов
Иван Дзюбан - новый руководитель фракции "Единая Россия " в Саратовской областной думе
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В Саратовской областной думе сменился руководитель фракции «Единая Россия».
Как сообщили «КП-Саратов» во фракции, им стал Иван Дзюбан.
Соответствующее решение принято 12 мая на заседании фракции. За Ивана Дзюбана было отдано большинство голосов однопартийцев.
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ИСТОЧНИК KP.RU