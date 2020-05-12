ГИБДД Саратова: водителям и пассажирам нужны пропуска
ГИБДД по Саратову дала комментарии, на кого и по какой причине будут составлять протоколы о нарушении самоизоляции.
Разъяснения были даны во время совместного с «КП-Саратов» рейда по нарушителям.
Подробности можно узнать в видео, рассказываем основные тезисы:
- У водителей и пассажиров должны быть маски и пропуска,
- За отсутствие пропуска и масок составляется протокол, нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей,
- Решение о штрафе выносит суд,
- Личный состав полиции не был особо увеличен, но сотрудникам дано указание работать более эффективно,
- С апреля начал работу мотополк ГИБДД.
.
Совместный рейд ГИБДД и КП-Саратов по проверке соблюдения масочного режима и режима пропусков.Проверяем соблюдение правил дорожного движения и наличие спецпропусков в условиях распространения коронавирусной инфекции.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU