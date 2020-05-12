2020-05-12T17:35:56+03:00
Общество

ГИБДД Саратова: водителям и пассажирам нужны пропуска

Штраф может составить до 5 тыс. рублей [видео]
Екатерина Семенова
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КП-Саратов вместе с сотрудниками ГИБДД проверили, как автомобилисты соблюдают масочный режим и режим пропусковКП-Саратов вместе с сотрудниками ГИБДД проверили, как автомобилисты соблюдают масочный режим и режим пропусков
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ГИБДД по Саратову дала комментарии, на кого и по какой причине будут составлять протоколы о нарушении самоизоляции.

Разъяснения были даны во время совместного с «КП-Саратов» рейда по нарушителям.

Подробности можно узнать в видео, рассказываем основные тезисы:

- У водителей и пассажиров должны быть маски и пропуска,

- За отсутствие пропуска и масок составляется протокол, нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей,

- Решение о штрафе выносит суд,

- Личный состав полиции не был особо увеличен, но сотрудникам дано указание работать более эффективно,

- С апреля начал работу мотополк ГИБДД.

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Совместный рейд ГИБДД и КП-Саратов по проверке соблюдения масочного режима и режима пропусков.Проверяем соблюдение правил дорожного движения и наличие спецпропусков в условиях распространения коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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