Энергетики и спасатели обеспечили безопасность аппаратов ИВЛ в саратовских стационарах

12 Май 2020 2020-05-12T16:29:54+03:00

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Саратовские электросетевые компании: ПАО «МРСК Волги», АО «Облкоммунэнерго» и ЗАО «СПГЭС» совместно с областной и городской службами спасения обеспечили резервными источниками снабжения электроэнергией все медицинские учреждения региона.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, речь идет о клиниках с аппаратами ИВЛ, которые принимают или только планируют принимать пациентов с коронавирусом.

В частности, энергетики проверили наличие и организацию эксплуатации резервных источников снабжения электроэнергией, осмотрели состояние электросоединений и провели их тепловизионный контроль, а также приняли меры по безопасной эксплуатации аппаратов ИВЛ.

- Министерство промышленности и энергетики области выражает благодарность руководству электросетевых компаний за проведенную работу, — отметил министр Андрей Архипов.

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ИСТОЧНИК KP.RU