Минздрав: все аппараты ИВЛ в Саратове проходят регулярную поверку

12 Май 2020 2020-05-12T16:15:09+03:00

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В стационарах Саратовской области все оборудование регулярно проходит поверку и техосмотр.

Об этом заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге.

Он ответил на вопрос «КП-Саратов» об аппаратах ИВЛ, которые, предположительно, могли стать источником пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.

- Это такое же оборудование, как и все остальное. Поэтому с ним при неправильной эксплуатации или при поломках может происходить все что угодно, вплоть до возгорания. Медперсонал обучен работе с аппаратурой. Дополнительно главным врачам даны указания обратить внимание на работу оборудования, — подчеркнул Станислав Шувалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU