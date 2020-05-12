Минздрав: все аппараты ИВЛ в Саратове проходят регулярную поверку
В стационарах Саратовской области все оборудование регулярно проходит поверку и техосмотр.
Об этом заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов на брифинге.
Он ответил на вопрос «КП-Саратов» об аппаратах ИВЛ, которые, предположительно, могли стать источником пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
- Это такое же оборудование, как и все остальное. Поэтому с ним при неправильной эксплуатации или при поломках может происходить все что угодно, вплоть до возгорания. Медперсонал обучен работе с аппаратурой. Дополнительно главным врачам даны указания обратить внимание на работу оборудования, — подчеркнул Станислав Шувалов.
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ИСТОЧНИК KP.RU