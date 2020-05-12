Электромонтер лишился пальцев после удара током в Саратове
В Ленинском районе Саратова пожилой электромонтер получил травму на производстве.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось 9 мая прошлого года.
По версии следствия, 62-летнего мужчину допустили к работе по измерению и высоковольтному испытанию на предприятии на Московском шоссе. Мужчина получил удар током, что привело к ампутации пальцев левой кисти.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU