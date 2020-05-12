Электромонтер лишился пальцев после удара током в Саратове

12 Май 2020 2020-05-12T15:11:33+03:00

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В Ленинском районе Саратова пожилой электромонтер получил травму на производстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось 9 мая прошлого года.

По версии следствия, 62-летнего мужчину допустили к работе по измерению и высоковольтному испытанию на предприятии на Московском шоссе. Мужчина получил удар током, что привело к ампутации пальцев левой кисти.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU