В Солнечном мужчина продает место для парковки во дворе за 15 тыс. рублей
Сегодня, 12 мая, в паблике «Солнечный Саратов» появилась публикация необычного объявления от местного жителя.
- Может кому-то нужно парковочное место на 2-м проезде Блинова у дома 6 Б, под замком, камерой. Цена 15 тыс. рублей, — предлагает анонимный автор.
В доказательство своих слов он приложил снимок огороженного железными колышками и проволокой участка земли.
Такое поведение вызвало негодование у саратовцев. Ведь двор — общий и каждый может занять то место, которое ему нужно. Распоряжаться такой землей нельзя.
- Любой житель дома может подать в суд за такие объявление, так как место общедомовое, —написал Александр Косарев.
- Так можно любой кусок земли продать. Столбики вбил, цепочку натянул и вуаля, — поддержал пользователь под ником «Паша Карандаш».
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ИСТОЧНИК KP.RU