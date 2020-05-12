2020-05-12T15:11:40+03:00
Общество

В Солнечном мужчина продает место для парковки во дворе за 15 тыс. рублей

Горожанина не смущает, что территория общая
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 мая, в паблике «Солнечный Саратов» появилась публикация необычного объявления от местного жителя.

- Может кому-то нужно парковочное место на 2-м проезде Блинова у дома 6 Б, под замком, камерой. Цена 15 тыс. рублей, — предлагает анонимный автор.

В доказательство своих слов он приложил снимок огороженного железными колышками и проволокой участка земли.

Такое поведение вызвало негодование у саратовцев. Ведь двор — общий и каждый может занять то место, которое ему нужно. Распоряжаться такой землей нельзя.

- Любой житель дома может подать в суд за такие объявление, так как место общедомовое, —написал Александр Косарев.

- Так можно любой кусок земли продать. Столбики вбил, цепочку натянул и вуаля, — поддержал пользователь под ником «Паша Карандаш».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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