Пожилой браконьер из Пугачевского района ответит за ловлю рыбы

12 Май 2020 2020-05-12T14:47:30+03:00

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Полиция в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Биосфера» задержала в Пугачевском районе Саратовской области 63-летнего браконьера.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, мужчина ловил рыбу сетью с лодки в местах нереста на реке Большой Иргиз, хотя делать это запрещено.

На злоумышленника завели уголовное дело.

Всего с 20 апреля выявлено 115 фактов незаконной ловли рыбы, возбуждено 29 уголовных дел, по 41 материалу проводится доследственная проверка.

Напомним, нарушителям грозит до 500 тыс. рублей штрафа или лишение свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU