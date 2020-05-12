Пропавшая в Калининске Светлана Чувачева найдена погибшей
Пропавшую в Калининске 47-летнюю Светлану Чувачеву нашли погибшей.
- Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Всем спасибо, просьба снять репосты, — сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
Как ранее сообщала «КП-Саратов», тело гражданки обнаружил в реке Баланда местный житель 10 мая во время прогулки с собакой.
Следственный комитет Саратовской области проводит проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU