2020-05-12T14:04:22+03:00
Общество

ГИБДД с «Комсомолкой» проверяли пропуска у автомобилистов в Саратове

Также останавливали мотоциклистов
Екатерина Семенова
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Состоялся совместный рейд ГИБДД Саратова и "Комсомольской правды"Состоялся совместный рейд ГИБДД Саратова и "Комсомольской правды"
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В Саратове сегодня, 12 мая, ГИБДД провела рейд по автомобилистам и мотоциклистам.

Акция была организована Госавтоинспекцией города совместно с «КП-Саратов».

Правоохранители проверяли наличие у автомобилистов и байкеров пропусков для передвижения по городу, масок. Кроме того, прошла операция Тонировка».

Проверяли мотоциклистов

Проверяли мотоциклистов

Не у всех имелись в наличии пропуска. Пассажирам такси, например, он также требуется.

Кроме того, сотрудники ГИБДД разъясняли, в каких случаях могут пропустить без соответствующего документа. Так, дачникам нужно иметь при себе документы на СНТ. Кроме того, не возбраняется поездка в больницу.

Для поездок в такси нужен пропуск

Для поездок в такси нужен пропуск

У одного автолюбителя машина оказалась затонирована сверх меры. Пропускная способность стекол составила около 17%, а кроме этого скрыты номерные знаки. Ему были выписаны два протокола и требование об устранении нарушений.

Автомобиль оказался слишком сильно затонирован

Автомобиль оказался слишком сильно затонирован

Рейд по мотоциклам и скутерам продлится до 13 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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