ГИБДД с «Комсомолкой» проверяли пропуска у автомобилистов в Саратове
В Саратове сегодня, 12 мая, ГИБДД провела рейд по автомобилистам и мотоциклистам.
Акция была организована Госавтоинспекцией города совместно с «КП-Саратов».
Правоохранители проверяли наличие у автомобилистов и байкеров пропусков для передвижения по городу, масок. Кроме того, прошла операция Тонировка».
Проверяли мотоциклистов
Не у всех имелись в наличии пропуска. Пассажирам такси, например, он также требуется.
Кроме того, сотрудники ГИБДД разъясняли, в каких случаях могут пропустить без соответствующего документа. Так, дачникам нужно иметь при себе документы на СНТ. Кроме того, не возбраняется поездка в больницу.
Для поездок в такси нужен пропуск
У одного автолюбителя машина оказалась затонирована сверх меры. Пропускная способность стекол составила около 17%, а кроме этого скрыты номерные знаки. Ему были выписаны два протокола и требование об устранении нарушений.
Автомобиль оказался слишком сильно затонирован
Рейд по мотоциклам и скутерам продлится до 13 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU