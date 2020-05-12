В двух районах Саратова «Т Плюс» перекрыла дороги для проезда
В двух районах Саратова сегодня, 12 мая, компания «Т Плюс» перекрыла дороги для проезда.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе, для ремонта на трубопроводе перекрыта улица Степана Разина, на участке от Московской до Кутякова.
Работы там уже проводились с 6 по 8 мая, но на трубопроводе при заполнении на тепловых сетях выявили дефект.
Также проезд запретили на улице Тверская — между Саперной и Дубовикова. Там ремонтируют трубопровод у дома №12 по Саперной.
Предполагается, что работы завершатся завтра, 13 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU