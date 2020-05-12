2020-05-12T13:30:55+03:00
Происшествия

В Саратове двое парней избили мужчину, не скидывавшемуся на застолье

Возбуждено уголовное дело
Екатерина Семенова
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В Саратове возбуждено и расследуется уголовное дело о вымогательстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, подозреваемыми являются 16 и 22-летние юноши.

Следствие считает, что вечером 3 марта 42-летний мужчина гостил у приятеля в квартире дома на Гвардейской в ленинском районе. Он вместе с хозяином дома и двумя женщинами распивал алкоголь. Позже одна из них пожаловалась своему 16-летнему сыну, что за застолье платила только она.

Юноша вместе с 22-летним приятелем пришли к отдыхающим и потребовали от 42-летнего гостя деньги. Для подкрепления своих слов они избили его. Все вместе они отправились к банкомату и сняли с карты потерпевшего 1,2 тыс. рублей.

После этого мужчина обратился в полицию. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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