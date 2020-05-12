В мае электрички в направлении Тархан и Аткарска будут ходить по новому расписанию
С середины мая меняется расписание электричек в направлении Тархан и Аткарска.
Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, с сегодняшнего дня начнет ходить пригородный поезд Примыкание — Аткарск с ежедневным отправлением в 16:39 и прибытием в 19:01.
С 19 мая начнет ходить электричка №6309 Саратов-1 — Тарханы по средам, субботам и воскресеньям. Она будет отъезжать от начальной станции в 13:24, а конечной достигать в 15:09.
Также назначается маршрут №6478 Тарханы — Анисовка. Он отправляется в эти же дни в 12:27, прибывает в 15:08.
С 12 по 18 мая и далее с 24 мая пригородный поезд №6304 будет следовать по прежнему маршруту из Аткарска в Карамыш, а не из Саратова. Отправление в 5:42, прибытие в 9:53.
Из-за ремонтных работ с 19 по 23 мая эта электричка будет временно курсировать по маршруту Аткарск — Ивановский, вместо Саратов-1 – Ивановский. Уехать на ней можно каждый день в 5:42, на конечную точку транспорт прибудет в 8:43.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU