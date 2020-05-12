2020-05-12T13:30:29+03:00
Общество

В мае электрички в направлении Тархан и Аткарска будут ходить по новому расписанию

Будут ходить три рейса
Дарья Вострикова
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С середины мая меняется расписание электричек в направлении Тархан и Аткарска.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, с сегодняшнего дня начнет ходить пригородный поезд Примыкание — Аткарск с ежедневным отправлением в 16:39 и прибытием в 19:01.

С 19 мая начнет ходить электричка №6309 Саратов-1 — Тарханы по средам, субботам и воскресеньям. Она будет отъезжать от начальной станции в 13:24, а конечной достигать в 15:09.

Также назначается маршрут №6478 Тарханы — Анисовка. Он отправляется в эти же дни в 12:27, прибывает в 15:08.

С 12 по 18 мая и далее с 24 мая пригородный поезд №6304 будет следовать по прежнему маршруту из Аткарска в Карамыш, а не из Саратова. Отправление в 5:42, прибытие в 9:53.

Из-за ремонтных работ с 19 по 23 мая эта электричка будет временно курсировать по маршруту Аткарск — Ивановский, вместо Саратов-1 – Ивановский. Уехать на ней можно каждый день в 5:42, на конечную точку транспорт прибудет в 8:43.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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