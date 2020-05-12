Внуки и сыновья звонят и просят перевести крупные суммы за их освобождение: как в Саратове мошенники обманывают пенсионеров

12 Май 2020 2020-05-12T13:23:57+03:00

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Полиция Саратова рассказывает о нескольких случаях мошенничества с пожилыми гражданами.

Так, 82-летний мужчина обратился в Кировский отдел и рассказал, что ночью передал 12 тыс. рублей за «освобождение» от уголовного преследования своего сына.

Оказалось, что ночью пенсионеру позвонил неизвестный, представился полицейским и сказал: чтобы выпустить его сына, нужны деньги. Пожилой человек не раздумывая согласился, после этого к нему в квартиру пришел незнакомец и забрал деньги.

Однако потом старик узнал, что его сын в безопасности, а это было мошенничество.

Похожей схемой пытались обмануть и двух женщин. Одной позвонил якобы сын и сообщил, что попал в беду и находится в полиции, а после передал трубку тому, кто готов решить вопрос за 100 тыс. рублей. Однако 75-летняя гражданка заподозрила неладное, ведь вместо привычного «мамуль» от сына, она услышала просто «мама». Перезвонив на номер сына, она убедилась, что с ним все в порядке, а сама пошла к правоохранителям.

Также на уловки мошенников не поддалась 85-летняя жительница Саратова. Ей аферист звонил уже под видом внука. Ему якобы грозит уголовная ответственность, которую можно избежать за 80 тыс. рублей.

Пенсионерка заявила, что таких денег у нее нет, но она пообещала связаться с женой внука. Злоумышленники поспешили закончить разговор, а женщина удостоверилась, что с внуком все в порядке и обратилась в отдел и с заявлением.

По всем фактам возбуждено уголовное дело.

В УМВД по Саратову напоминают: в подобных случаях обязательно перезванивайте родственникам, которые якобы попали в беду, или их знакомым, чтобы узнать реальное положение дел. Никому нельзя передавать деньги по указанию посторонних.

Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02, 102 — с мобильного.

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ИСТОЧНИК KP.RU