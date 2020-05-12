Минздрав Саратовской области подтвердил планы сокращения более 900 коек в больницах до конца года

12 Май 2020 2020-05-12T13:03:32+03:00

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Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов 12 мая на заседании комитета областной думы заявил, что в области продолжится оптимизация, то есть сокращение излишних коек.

- Есть приказ федерального центра, есть ряд позиций, которые избыточны, по ним сейчас работаем. Будем сокращать в этом году 900 койко-мест, как и планировалось, часть уже оптимизированы.

Для больных коронавирусом у нас сегодня 1 651 койка. Все инфекционные койки, которые были до сих пор разрознены и новым санитарным требованиям не соответствуют. То, что сейчас строится — делается по новым требованиям. Все койки инфекционные переведут туда, в новый центр. Когда появится новая больница, в старых (койках — прим. ред) потребность отпадет.

Там из расчета на 400 коек необходимо 35 инфекционистов, 50 санитаров, более 120 медсестер.

Сегодня 49 специалистов инфекционистов работают в регионе, 63% укомплектованность по взрослым врачам-инфекционистам, 71% — по детским, — заявил Станислав Шувалов.

Он сообщил, что сокращаться будут в первую очередь избыточные терапевтические направления, эндокринология, гинекологические койки.

ИСТОЧНИК KP.RU