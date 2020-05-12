В Саратове водитель маршрутки избил мужчину и окатил водой из лужи

12 Май 2020 2020-05-12T12:49:07+03:00

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В Саратове полиция задержала 32-летнего водителя маршрутки по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, по словам 54-летнего мужчины, он загружал покупки в багажник авто. В этот момент мимо на скорости проехал общественный транспорт, окатив его водой из лужи.

Тогда саратовец пришел на конечную остановку маршрутки для разговора с водителем. Мирной беседы не получилось, конфликт перерос в драку. Гражданин получил травму позвоночника и лежит в больнице.

Водителя транспорта задержали, на него завели уголовное дело.

Правоохранители призывают саратовцев быть взаимовежливыми и мирно решать конфликты.

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ИСТОЧНИК KP.RU