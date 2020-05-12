2020-05-12T12:24:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на полдень 12 мая 2020: В больницах находится 821 человек

Из них более 500 — больны, а остальные находятся под подозрением
Екатерина Семенова
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Брифинг в Минздраве 12 маяБрифинг в Минздраве 12 мая
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Сегодня, 12 мая, в министерстве здравоохранения Саратовской области проходит брифинг о ситуации с распространением коронавируса.

Первый замминистра Станислав Шувалов рассказал, что в регионе 555 заболевших инфекцией мужчин и 612 женщин.

Статистика показывает, что показатель заболеваемости в области составляет 50,8 на 100 тыс. населения, тогда как в РФ он выше — 150,8.

От коронавируса в регионе уже выздоровели 244 человека.

- В стационарах занята 821 койка, из них 522 человека больные коронавирусом, остальные — под подозрением, — рассказал Шувалов.

На кислородной поддержке находятся 85 пациентов, 24 на ИВЛ.

Всего на сегодня развернута 1 651 койка.

Напомним, показатель наличия 50% свободных коек является обязательным при выполнении всех этапов по ослаблению режима изоляции и снятию ограничений в экономике региона. Пока в регионе этот показатель выдерживается, половина на текущий момент — это 825 коек. Но еще пятеро госпитализированных при отсутствии выписанных в ближайшее время могут изменить этот показатель не в пользу региона.

Коронавирус в Саратовской области 12 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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