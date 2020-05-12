Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове за три майских выходных

12 Май 2020 2020-05-12T12:26:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове вечером и ночью с 8 по 10 мая инспекторы ГИБДД ловили нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, за время рейда выявили восемь пьяных граждан, которые вели транспорт. Шестеро не захотели проходить медицинское освидетельствование.

Четверо человек не только ехали подшофе, но и были лишены водительских прав.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU