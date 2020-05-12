Подведены итоги операции «Нетрезвый водитель» в Саратове за три майских выходных
Нарушителей ловили вечером и ночью
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В Саратове вечером и ночью с 8 по 10 мая инспекторы ГИБДД ловили нетрезвых водителей.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции, за время рейда выявили восемь пьяных граждан, которые вели транспорт. Шестеро не захотели проходить медицинское освидетельствование.
Четверо человек не только ехали подшофе, но и были лишены водительских прав.
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ИСТОЧНИК KP.RU