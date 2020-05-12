Индекс самоизоляции в Саратове опустился до 1,7 балла

12 Май 2020 2020-05-12T12:27:57+03:00

Граждане совсем не соблюдают самоизоляцию

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Сегодня, 12 мая, индекс самоизоляции в Саратове на 12:50 составляет всего лишь 1,7 балла.

Этот показатель считает Яндекс исходя из активности горожан до эпидемии и сейчас. Чем больше цифра, тем прилежнее граждане сидят дома.

В списке городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одно место с Краснодаром, Ярославлем. В лидерах Махачкала (3 балла).

Жители миллионников сегодня тоже не захотели сидеть дома. Индекс в столице составляет 2,3 балла, это самый высокий показатель среди этих городов. На втором месте Санкт-Петербург — 1,9 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU