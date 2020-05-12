В заваленной мусором квартире на пожаре погибла пенсионерка

12 Май 2020 2020-05-12T11:38:09+03:00

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В районе Сенного рынка в Саратове в пятиэтажном доме произошел пожар со смертельным исходом.

Пожарные потушили квартиру на втором этаже дома №148 на Астраханской, а специалисты облспаса с помощью альпинистского оборудования проникли внутрь и спустили тело погибшей 81-летней женщины, сообщает «ЧП Саратов».

Фото «ЧП Саратов»

Отмечается, что квартира была завалена мусором.

На месте также работали сотрудники Центра медицины катастроф, полиция и Следственный комитет.

Фото «ЧП Саратов»

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ИСТОЧНИК KP.RU