В заваленной мусором квартире на пожаре погибла пенсионерка
В районе Сенного рынка в Саратове в пятиэтажном доме произошел пожар со смертельным исходом.
Пожарные потушили квартиру на втором этаже дома №148 на Астраханской, а специалисты облспаса с помощью альпинистского оборудования проникли внутрь и спустили тело погибшей 81-летней женщины, сообщает «ЧП Саратов».
Фото «ЧП Саратов»
Отмечается, что квартира была завалена мусором.
На месте также работали сотрудники Центра медицины катастроф, полиция и Следственный комитет.
Фото «ЧП Саратов»
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ИСТОЧНИК KP.RU