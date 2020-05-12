Под Саратовом мужчина взял кредит на более 300 тыс. рублей по фальшивым документам
В отношении 39-летнего жителя села Первомайское Краснокутского района Саратовской области возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, по предварительным данным, гражданин пришел с фальшивыми документами в банк и получил кредит на сумму свыше 343 тыс. рублей.
Злоумышленника задержали, он успел потратить деньги.
Мужчина находится под подпиской о невыезде, следствие продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU